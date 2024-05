CORDON PRESS / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Gueler ma dar do zdobywania goli

Arda Gueler minionego lata trafił do Realu Madryt, który wygrał zaciętą rywalizację z największymi klubami w Europie. Utalentowany pomocnik zaraz po przybyciu do Hiszpanii doznał kontuzji, która opóźniła jego debiut w nowych barwach. Na początku Gueler grał bardzo niewiele, stąd pojawiały się głosy o jego potencjalnym wypożyczeniu na kolejny sezon.

Królewscy zdecydowali jednak, że Gueler najlepiej rozwinie się na Santiago Bernabeu. Po zapewnieniu mistrzostwa Hiszpanii Carlo Ancelotti daje 19-latkowi znacznie więcej okazji do gry. Ten ewidentnie wykorzystuje swoją szansę, bowiem w czterech ostatnich meczach aż trzykrotnie wpisywał się na listę strzelców.

Gueler trafił również we wtorkowym meczu z Deportivo Alaves. Ancelotti dostrzegł, że jego podopieczny ma łatwość w zdobywaniu bramek.

– Drużyna uwielbia Ardę Guelera. Jesteśmy szczęśliwi, że może z nami grać. Ma dar do zdobywania bramek. Strzela nawet, kiedy na to nie zasługuje. Uważam, że piłka kocha Guelera – przekonuje włoski szkoleniowiec.

Latem do Realu Madryt dołączy Kylian Mbappe, który ma zagwarantowane jedno miejsce w ofensywie dla siebie. Władze Królewskich nie obawiają się jednak, że wpłynie to negatywnie na rozwój Guelera. Mimo wielu opcji, bowiem interesowały się nim takie kluby, jak Milan, Sevilla czy Tottenham, postanowiono zatrzymać go w zespole na przyszły sezon.

