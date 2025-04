Arsenal nie przestaje zachwycać. Jakub Kiwior dołożył cegiełkę

Arsenal stracił tylko 26 goli w obecnym sezonie Premier League. To najlepszy wynik spośród wszystkich klubów występujących w angielskiej ekstraklasie.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kiwior i William Saliba

Arsenal ma najlepszą defensywę w Premier League

Arsenal nie ma większych szans na zdobycie mistrzostwa Premier League w trwającej kampanii, ponieważ aktualna strata drużyny Kanonierów do prowadzącego w stawce Liverpoolu wynosi aż 11 punktów. Jednak zespół The Gunners jest najlepszy w jednej z kluczowych statystyk. Ekipa z powodzeniem prowadzona przez Mikela Artetę straciła bowiem tylko 26 bramek w obecnym sezonie angielskiej ekstraklasy – to najmniej spośród wszystkich klubów występujących w tych rozgrywkach.

Druga w tej klasyfikacji jest wspomniana wyżej drużyna The Reds, której bramkarz został pokonany 30 razy. Tak więc Arsenal oraz Liverpool mogą pochwalić się najlepszymi defensywami w Premier League, co ma odzwierciedlenie również w ligowej tabeli, bowiem te zespoły zajmują dwa pierwsze miejsca. Najwięcej goli straciły natomiast ekipy, które zamykają stawkę, czyli Southampton (74 stracone bramki), Leicester City (70 straconych bramek) i Ipswich Town (65 straconych bramek).

Warto dodać, że koszulkę Arsenalu, który posiada najszczelniejszą linię obrony w całej lidze, na co dzień przywdziewa Jakub Kiwior. W ostatnim czasie 25-letni stoper jest zawodnikiem podstawowego składu drużyny The Gunners. Nasz rodak wskoczył do wyjściowej jedenastki, gdyż poważnej kontuzji nabawił się Gabriel Magalhaes.

W trwającym sezonie ligowym reprezentant Polski rozegrał 10 spotkań, spędzając na boisku niespełna 500 minut. Przypomnijmy, że były piłkarz Spezii Calcio oraz MSK Żyliny wystąpił od początku w wygranym 3:0 pierwszym meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów przeciwko Realowi Madryt, pokazując się w tym starciu z bardzo dobrej strony.