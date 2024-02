Jakub Moder w listopadzie 2023 roku wrócił do gry po bardzo długim urazie. Dotychczas Polak rozegrał 261 minut w tym sezonie, ale Brighton chce przedłużyć z pomocnikiem umowę, o czym informuje Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl".

IMAGO / IMAGO / Action Plus / Katie Chan Na zdjęciu: Jakub Moder

Jakub Moder jakiś czas temu wrócił do gry po długiej kontuzji

Polak rozpoczął teraz rozmowy ws. nowej umowy

Obecna wygasa wraz z końcem czerwca 2025 roku

Dobre wieści

Jakub Moder w kwietniu 2022 roku doznał ciężkiej kontuzji. Wówczas gracz Brighton w meczu przeciwko Norwich City zerwał więzadła krzyżowe. Powrót do pełni zdrowia pomocnika trwał bardzo długo. Wszystko przez fakt, że w rehabilitacji 24-latka było kilka komplikacji, które przedłuży jego powrót na boisko. Jednak kilka miesięcy temu, w listopadzie zdołał wrócić nie tylko do treningów z zespołem, ale i do gry. Dotychczas w tym sezonie zebrał 261 minut.

Teraz, jak się okazuje ws. Jakuba Modera rozpoczynają się bardzo ważne rozmowy. Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu “Meczyki.pl” Brighton zapoczątkowało działania w kwestii przedłużenia umowy z pomocnikiem. Ten ostatnio zmienił menadżera na grupę CAA Base, która w jego imieniu negocjuje dalszą współpracę z klubem. Obecny kontrakt wychowanka Lecha Poznań wygasa wraz z końcem czerwca 2025 roku.

