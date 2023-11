Manchester United od dłuższego czasu prezentuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań. Czerwone Diabły nie potrafią wydostać się z kryzysu. Mimo wszystko Erik ten Hag ma pełne poparcie zarządu. Holender wierzy, że odmieni sytuację prowadzonej przez siebie drużyny i według Sun Sport ma na to "specjalny" sposób.

Erik ten Hag (Manchester United) Na zdjęciu: Erik ten Hag (Manchester United)

Manchester United w ostatnich tygodniach nie prezentuje się na miarę swoich możliwości

Czerwone Diabły przegrały dwa mecze z rzędu, w tym derbowe starcie z City

Erik ten Hag liczy na to, że dzięki jego “specjalnym” metodom, wyniki ekipy z Old Trafford ulegną poprawie

Manchester United. Ten Hag zaprasza piłkarzy na indywidualne rozmowy

Czy Erik ten Hag jest w stanie “uzdrowić” Manchester United? Tak przynajmniej twierdzą władze klubu z Old Trafford i sam szkoleniowiec Czerwonych Diabłów. Jeżeli 53-latek faktycznie ma pomysł na poprawę wyników swoich podopiecznych, musi wcielić go w życie w ekspresowym tempie – pozycja w Premier League i sytuacja w Lidze Mistrzów nie napawa optymizmem.

Sun Sport zdradza “tajemny” sposób Holendra na odmianę losu prowadzonego przez siebie zespołu. Ten Hag nakazał swoim zawodnikom odbywać z nim indywidualne sesje, co ma wpłynąć na ich postawę. Czy praca sam na same szkoleniowcem jest w stanie “przemówić graczom do rozsądku”?

Szatnia ma coraz większe pretensje do niektórych decyzji Erika ten Haga. Ten chce wyjść naprzeciw rozterkom swoich podopiecznych indywidualnym podejściem. Jeżeli to nie pomoże, Holender na Old Trafford może nie odczekać końca sezonu.

