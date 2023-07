IMAGO / Gary Oakley Na zdjęciu: Jack Grealish

Jack Grealish zdobył w ubiegłym sezonie potrójną koronę z Manchesterem City

Po finale Ligi Mistrzów piłkarz rozpoczął wielkie i huczne świętowanie

Filmiki z jego udziałem szturmowały Internet i codzienne gazety w Anglii

Jack Grealish przyznaje, że długo nie mógł uwierzyć w sukcesy

Jack Grealish był bardzo ważną postacią w układance Pepa Guardioli. Reprezentant Anglii i piłkarz Manchesteru City sięgnął w ubiegłym sezonie po potrójną koronę. Po finale Ligi Mistrzów z Interem rozpoczął wielkie świętowanie. Teraz podczas tournee w Azji wrócił do tego szaleństwa.

– To było jak rodzaj trąby powietrznej. Przez pierwsze dwa lub trzy tygodnie, które nastąpiły, tak naprawdę nie rozumiałem, co się stało. Teraz minęło trochę czasu i dotarło to do mnie. To były najlepsze tygodnie w moim życiu – powiedział Grealish.

– Byłem prawdopodobnie na największym emocjonalnym haju w całym życiu. Cokolwiek robisz w życiu, zawsze znajdą się ludzie, którzy cię krytykują. To nieodłączna część życia – mówił wcześniej reprezentant Anglii.

