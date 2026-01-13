Gwiazdor ma odejść z Liverpoolu. Nie nastąpił przełom w rozmowach

Ibrahima Konate najprawdopodobniej opuści Liverpool po zakończeniu obecnego sezonu. Nie nastąpił przełom w rozmowach w sprawie przedłużenia wygasającego kontraktu - donosi David Ornstein z portalu The Athletic.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Media: Ibrahima Konate nie przedłuży umowy z Liverpoolem

Przyszłość Ibrahimy Konate pozostaje jednym z kluczowych tematów w Liverpoolu. Umowa francuskiego środkowego obrońcy z angielskim klubem obowiązuje bowiem tylko do 30 czerwca 2026 roku. W ostatnich miesiącach brytyjskie media przekazywały sprzeczne informacje dotyczące dalszych losów defensora. Najnowsze doniesienia wskazują jednak, że scenariusz przedłużenia kontraktu staje się coraz mniej prawdopodobny, a obie strony mogą rozstać się po zakończeniu obecnego sezonu.

Jak informuje David Ornstein z portalu „The Athletic”, nie doszło do przełomu w negocjacjach pomiędzy klubem a zawodnikiem. Rozmowy utknęły w martwym punkcie, a Konate nie jest przekonany do podpisania nowej umowy.

Wszystko wskazuje na to, że Francuz zmieni otoczenie podczas najbliższego letniego okienka transferowego, odchodząc na zasadzie wolnego transferu. Liverpool będzie więc zmuszony do znalezienia nowego defensora, który wypełni lukę w linii obrony.

26-krotny reprezentant Francji, którego obserwują Real Madryt czy Paris Saint-Germain, trafił do zespołu The Reds w lipcu 2021 roku z Lipska za 40 milionów euro. Od tamtej pory rozegrał 161 spotkań, strzelając sześć goli i notując cztery asysty. Z Liverpoolem sięgnął po mistrzostwo Premier League, Puchar Anglii, Tarczę Wspólnoty oraz dwa Puchary Ligi Angielskiej. Według serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi około 50 milionów euro.