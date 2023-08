IMAGO Na zdjęciu: Moises Caicedo

Moises Caicedo może być bohaterem hitu transferowego

Brighton oczekuje jednak za niego ogromnych pieniędzy

Angielski klub odrzucił ofertę wartą ponad 90 milionów euro

Chelsea przelicytowana. Caicedo jednak wciąż dostępny

Moises Caicedo kosztował Brighton ledwie pięć milionów euro. To znakomity interes, ponieważ Ekwadorczyk nie potrzebował wiele czasu na to, aby stać się jednym z lepszych młodych pomocników Premier League.

Brighton od ponad pół roku otrzymuje oferty transferu za Caicedo. Po Ekwadorczyka zgłosił się już Arsenal, ale również Chelsea. The Blues są mocnym graczem w walce o 21-latka. Zostali oni jednak przelicytowani.

The Athletic informuje, że do Brighton trafiła oferta w wysokości 93 miliony euro. Propozycja ta została odrzucona. Co ciekawe, nie złożyła jej Chelsea. Brighton uważa, że Caicedo powinien kosztować mniej więcej tyle, co Declan Rice (około 116 mln euro).

