Haaland w pogoni za rekordem. Niesamowity wynik Vardy’ego zagrożony

Erling Haaland jest na dobrej drodze, aby pobić legendarny rekord jedenastu meczów z rzędu z golem. Rekordzistą pod tym względem jest Jamie Vardy, który dokonał tego w sezonie 2015/2016.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Jedenaście meczów z rzędu z golem – Haaland goni Vardy’ego

Erling Haaland odkąd trafił do Manchesteru City, przyzwyczaił kibiców do tego, że potrafi strzelać gole seriami. W przeciągu trzech lat zdobył aż 136 bramek w 155 meczach. Grając w rozgrywkach Premier League, notował m.in. serię siedmiu, dwukrotnie pięciu i czterech spotkań z rzędu ze zdobytym golem. W trwającym sezonie ponownie ma szansę na pobicie legendarnego rekordu.

Mowa o historycznym wyczynie Jamiego Vardy’ego, który w mistrzowskim dla Leicester sezonie 2015/2016 zdobył bramkę w jedenastu meczach z rzędu w lidze. Erling Haaland na ten moment wpisał się na listę strzelców w pięciu spotkaniach z rzędu. Najbliżej pobicia rekordu był na początku przygody z Obywatelami. W pierwszym roku w Anglii miał serię siedmiu meczów z rzędu z golem.

Ostatnie pięć meczów Erlinga Haalanda w Premier League:

Brighton – Man City: gol

Man United – Man City: dwa gole

Arsenal – Man City: gol

Man City – Burnley: dwa gole i asysta

Brentford – Man City: gol

W tym sezonie Erling Haaland rozegrał łącznie 7 spotkań w Premier League, zdobywając 9 goli. Oprócz wyżej wymienionych spotkań na listę strzelców wpisał się również w starciu z Wolverhampton w ramach 1. kolejki. Jedyny mecz, w jakim nie zdobył gola w lidze to rywalizacja w 2. kolejce z Tottenhamem. Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki Haaland ma już 12 goli w 9 meczach.