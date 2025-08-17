Gyokeres zadebiutował. Fatalne liczby nowego napastnika Arsenalu

Viktor Gyokeres zaliczył oficjalny debiut w barwach Arsenalu. Chociaż Kanonierzy pokonali Manchester United na otwarcie sezonu Premier League, Szwed nie mógł być zadowolony ze swojego występu.

Sipa US/ Alamy Na zdjęciu: Viktor Gyökeres

Gyokeres bez szans i „bez szału”

Hitowe starcie w premierowej kolejce nowego sezonu Premier League rozczarowało. Na Old Trafford padła tylko jedna bramka. Już 13. minucie Riccardo Calafiori skierował piłkę do siatki Altaya Bayindira i zapewnił Arsenalowi trzy punkty. Manchester United nie zdołał odpowiedzieć na trafienie Włocha. W obu ekipach obejrzeliśmy kilku debiutantów, a swoje pierwsze oficjalne występy zaliczyli m.in. Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, Martin Zubimendi czy Viktor Gyokeres.

Jak zaprezentował się Szwed, kreowany na nową gwiazdę Premier League? 27-latek nie tylko nie strzelił gola, ale przede wszystkim… nie oddał ani jednego strzału. Snajper sprowadzony ze Sportingu został umiejętnie wykluczony z gry przez obrońców United, a jego partnerzy z drużyny nie zapewnili mu odpowiedniego serwisu w postaci podań.

Viktor Gyökeres' Premier League debut for Arsenal saw him attempt 0 shots, create 0 chances for his teammates and complete just four passes in 60 minutes. pic.twitter.com/0P5cKCqhyq — Opta Analyst (@OptaAnalyst) August 17, 2025

Gyokeres sam nie wykreował kolegom żadnej okazji, zaliczył cztery celne podania i pięć niecelnych, wygrał trzy z 13 pojedynków i został zmieniony już w 60. minucie. Mikel Arteta wpuścił na boisko Kaia Havertza, który także nie oddał ani jednego strzału.