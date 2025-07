Gyokeres udzielił pierwszego wywiadu. Dlatego wybrał Arsenal

Sipa US/ Alamy Na zdjęciu: Viktor Gyokeres i Jakub Kiwior

Gyokeres pod wrażeniem nowego klubu

– Zawsze chcę strzelać gole – tak rozmowę z klubowymi mediami zaczął Viktor Gyokeres. – Nie mogę się doczekać, aby stać się częścią tego klubu i strzelać gole w tej koszulce, i z tym herbem, robić to przed wszystkimi kibicami. To będzie niesamowite uczucie – dodał nowy gwiazdor Kanonierów.

Dlaczego Szwed zamienił Sporting właśnie na Arsenal? – Po prostu czułem, że to odpowiedni klub dla mnie. Przekonało mnie to, co usłyszałem od Mikela (Artety) i Andrei (Berty) podczas rozmowy z nimi, oraz to, co widziałem w ostatnich latach, jak grają w piłkę nożną. Kiedy grałem przeciwko Arsenalowi w zeszłym sezonie, naprawdę czułem, że to bardzo silna drużyna i bardzo trudno jest z nią rywalizować – kontynuował 27-latek.

– To sprawiło, że wybrałem Arsenal. Wpływ na to miała oczywiście także cała historia klubu i ogromna rzesza fanów. To niesamowite widzieć całe wsparcie, jakie mi okazali, zanim jeszcze tu przybyłem. O to właśnie chodzi. Bardzo miło będzie widzieć ich również na stadionach – zakończył Gyokeres.