Guardiola odpuszcza walkę o tytuł? „Przyszły sezon będzie lepszy”

Manchester City traci do liderującego Arsenalu siedem punktów. Choć nie wszystko jeszcze stracone, szanse na tytuł są niewielkie. Pep Guardiola zapewnia kibicom, że przyszły sezon w wykonaniu Obywateli będzie lepszy.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Manchester City stać na znacznie więcej? Guardiola tak uważa

Manchester City po ostatnim remisie traci do liderującego Arsenalu siedem punktów. Rozegrał dotąd jedno spotkanie mniej, więc ta przewaga może stopnieć. Dodatkowo między drużynami dojdzie jeszcze do rywalizacji w lidze. Mimo tego, to właśnie Kanonierzy są uważani za wielkiego faworyta w drodze po mistrzowski tytuł.

Jak zakończy się ten sezon? Pep Guardiola jest zdania, że jego drużyna nie prezentuje jeszcze swojego prawdziwego oblicza. Kilka miesięcy temu rozpoczęła się prawdziwa rewolucja kadrowa na Etihad Stadium – odeszli chociażby Kevin De Bruyne czy Ederson, a wkrótce czeka to również innych weteranów. Menedżer twierdzi, że Manchester City będzie tylko lepszy i realnie powalczy o tytuły w przyszłej kampanii.

– Jestem przekonany, że kolejny sezon dla Manchesteru City będzie lepszy. Jestem tego pewny. Kontynuujemy proces zmian, jeśli szybciej się pewnych rzeczy nauczymy, nic jeszcze nie jest straconego, ale jestem pewny, że przyszły sezon będzie lepszy. Nie mam wątpliwości – zaznaczył Guardiola.

🚨👀 Pep Guardiola: “I’m sure next season will be better [for Manchester City]. I’m pretty sure”.



“We're in the process from many changes, if we can learn quicker still nothing lost… but yea, I’m sure next season will be better. I don’t have doubts”. pic.twitter.com/7pJ8IvDSXu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 7, 2026

Oczywiście Manchester City stać na sukcesy jeszcze w tym sezonie. Walka o mistrzostwo wciąż trwa, a do tego piłkarzy Guardioli czeka rywalizacja z Realem Madryt w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów.