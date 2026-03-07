Guardiola odpuszcza walkę o tytuł? „Przyszły sezon będzie lepszy”

Manchester City stać na znacznie więcej? Guardiola tak uważa
Manchester City po ostatnim remisie traci do liderującego Arsenalu siedem punktów. Rozegrał dotąd jedno spotkanie mniej, więc ta przewaga może stopnieć. Dodatkowo między drużynami dojdzie jeszcze do rywalizacji w lidze. Mimo tego, to właśnie Kanonierzy są uważani za wielkiego faworyta w drodze po mistrzowski tytuł.
Jak zakończy się ten sezon? Pep Guardiola jest zdania, że jego drużyna nie prezentuje jeszcze swojego prawdziwego oblicza. Kilka miesięcy temu rozpoczęła się prawdziwa rewolucja kadrowa na Etihad Stadium – odeszli chociażby Kevin De Bruyne czy Ederson, a wkrótce czeka to również innych weteranów. Menedżer twierdzi, że Manchester City będzie tylko lepszy i realnie powalczy o tytuły w przyszłej kampanii.
– Jestem przekonany, że kolejny sezon dla Manchesteru City będzie lepszy. Jestem tego pewny. Kontynuujemy proces zmian, jeśli szybciej się pewnych rzeczy nauczymy, nic jeszcze nie jest straconego, ale jestem pewny, że przyszły sezon będzie lepszy. Nie mam wątpliwości – zaznaczył Guardiola.
Oczywiście Manchester City stać na sukcesy jeszcze w tym sezonie. Walka o mistrzostwo wciąż trwa, a do tego piłkarzy Guardioli czeka rywalizacja z Realem Madryt w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów.