PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot i Enzo Maresca

Chelsea – Liverpool: gospodarze uhonorują rywali

Punktem kulminacyjnym niedzielnej rywalizacji w 35. serii gier ligi angielskiej będzie hitowy pojedynek na Stamford Bridge. W Londynie dojdzie do starcia dwóch krajowych gigantów – Chelsea podejmie Liverpool, który już zapewnił sobie mistrzostwo. The Blues ciągle walczą na dwóch frontach – w Lidze Konferencji Europy i o finisz w czołowej piątce Premier League, co pozwoli im zakwalifikować się do kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

Gospodarze postanowili w specjalny sposób powitać swoich przeciwników, którzy w poprzednią niedzielę oficjalnie sięgnęli po tytuł mistrzów Anglii. Sam Cohen, na portalu X znany jako Sam C, potwierdził, że piłkarze Chelsea utworzą szpaler honorowy dla wychodzących na boisko zawodników Liverpoolu.

Wprawdzie to dosyć częsta praktyka, jednak takie zachowanie jest zależne tylko i wyłącznie od dobrej woli rywali triumfatorów rozgrywek. Wobec tego warto docenić postawę The Blues.

Stołeczna ekipa w czwartek rozegra rewanżowe spotkanie z Djurgårdens IF w półfinale Ligi Konferencji. W pierwszym meczu Chelsea wygrała aż 4:1 i w Londynie będzie broniła trzybramkowej przewagi. Dlatego nie należy spodziewać się, by Enzo Maresca zamierzał oszczędzać siły w potyczce z Liverpoolem. Włoch wystawi najmnocniejszy możliwy skład.