IMAGO Na zdjęciu: Łukasz Fabiański

Premier League podjęła decyzję budzącą kontrowersje

Piłkarze w Anglii zagrają w tym roku także w Wigilę

Stanowiska działaczy nie rozumie Łukasz Fabiański

Fani wściekli na Premier League. Fabiański: ogromne zaskoczenie

Premier League kilka dni temu rozwścieczyła swoich fanów decyzją o rozegraniu meczu 24 grudnia. Po raz ostatni taka sytuacja miała miejsce 28 lat temu. W tym roku na murawę wybiegną gracze Chelsea i Wolverhampton.

Konieczność grania w Wigilię ominęła Łukasza Fabiańskiego z West Hamu United. Polak wyraził się jednak jasno o decyzji Premier League. – To jest ogromne zaskoczenie, troszkę na minus. Nie wiem z czego to wynika – mówi były reprezentant Polski. – Dziwne ze strony Premier League, że poszli w tym kierunku – dodał Fabiański.

– Dla mnie to by było w ogóle nie do wyobrażenia. Każdą wigilię spędzam w domu z najbliższym. Nigdy nie było takiej sytuacji, żebym był poza domem – rzekł bramkarz West Hamu United.