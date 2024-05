Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Erik ten Hag zachwycony Masonem Mountem

Już dziś Manchester United czeka bardzo trudne zadanie. „Czerwone Diabły” bowiem przed własną publicznością zmierzą się z Arsenalem, który walczy o mistrzostwo Premier League. Problem kadrowe gospodarzy sprawiają, że ogromnym faworytem tego starcia jest zespół prowadzony przez Mikela Artetę.

Na przedmeczowej konferencji prasowej Erik ten Hag został zapytany o zawodnika Arsenalu – Declana Rice’a. Szkoleniowiec Manchesteru United pochwalił piłkarza rywali, ale również poruszył temat Masona Mounta. Holender w ciepłych słowach wypowiedział się o wychowanku Chelsea.

– To bardzo dobry piłkarz [Declan Rice przyp.red.] i na pewno by się tutaj odnalazł. Ale nie jest tak, że nie jestem zadowolony z Masona. Jestem z niego bardzo zadowolony. To również bardzo krzepki zawodnik – powiedział Erik ten Hag cytowany przez serwis „DevilPage”.

– Możecie zerknąć na jego statystyki z ostatnich czterech sezonów, ten jest piąty. W ostatnich czterech sezonach miał tylko jeden drobny problem pod koniec swojego pobytu w Chelsea. Wcześniej grał niemal w każdym spotkaniu przez trzy sezony, gdzie mecze odbywały się co trzy dni. Grał zawsze. To duży pech, co się stało. Mason jest naprawdę dobrym piłkarzem. Brakuje nam go, bo mógł mieć wpływ na poziom naszej gry – podkreślił szkoleniowiec „Czerwonych Diabłów”.

