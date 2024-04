PA Images / Alamy Na zdjęciu: Roberto De Zerbi

De Zerbi odchodzi po sezonie z Brighton

Roberto De Zerbi jest szkoleniowcem Brighton&Hove Albion od września 2022 roku. Włoch na stanowisku trenera zastąpił Grahama Pottera i w krótki czasie odcisnął swoje piętno na zespole, w którym występuje m.in. Jakub Moder. Według portalu Caughtoffside.com przygoda 44-latka z Mewami dobiega jednak końca. Ich zdaniem po zakończeniu sezonu menadżer skończy pracę na Amex Stadium i poszuka poważniejszego wyzwania.

Brytyjski portal poinformował również, że następnym przystankiem w karierze Włocha może być Chelsea. The Blues widzą w De Zerbim najpoważniejszego kandydata do zastąpienia obecnego szkoleniowca. Nad Mauricio Pochettino kłębią się czarne chmury i wydaje się, że Argentyńczyk nie uratuje swojej posady. Oczywiście klub ze Stamford Bridge to nie jedyny chętny do podpisania kontraktu z utalentowanym trenerem. Były szkoleniowiec Sassuolo jest łączony również z takimi klubami jak Liverpool, FC Barcelona czy Bayern Monachium.

Właściciele Brighton na wypadek odejścia Włocha wytypowali jego następcę. W przyszłym sezonie z Mewami może pracować była gwiazda Manchesteru City. Łącznie Roberto De Zerbi prowadził zespół w 83 meczach, z których wygrał 37 spotkań. W poprzednim sezonie ukończył Premier League na 6. miejscu i wywalczył awans do rozgrywek Ligi Europy. Obecnie w bieżącej kampanii jego drużyna plasuje się na 10. pozycji z dorobkiem 44 punktów.