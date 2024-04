Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Szymon Marciniak

Szymon Marciniak poprowadzi mecze na Euro 2024

Mistrzostwa Europy 2024 zbliżają się wielkimi krokami. Za niespełna dwa miesiące na niemieckich boiskach rozpocznie się największy turniej czterolecia w europejskim futbolu. UEFA we wtorkowe południe przedstawiła listę nominowanych arbitrów, którzy pojadą na Euro.

Europejska federacja do turnieju desygnowała osiemnastu arbitrów. Wśród nich jest również jeden przedstawiciel z Ameryki Południowej – Facundo Tello z Argentyny. Do Niemiec pojedzie także Szymon Marciniak. Pochodzący z Płocka sędzia mógł być pewny nominacji, bowiem należy do wąskiego grona najlepszych arbitrów na świecie. Co więcej, Polak być może poprowadzi mecz otwarcia Niemcy – Szkocja.

Lista sędziów na Mistrzostwa Europy 2024:

Artur Soares Dias

Jesús Gil Manzano

Marco Guida

Istvan Kovacs

Ivan Kruzliak

François Letexier

Danny Makkelie

Szymon Marciniak

Halil Umut Meler

Glenn Nyberg

Michael Oliver

Daniele Orsato

Sandro Schärer

Daniel Siebert

Anthony Taylor

Clément Turpin

Slavko Vinčić

Felix Zwayer

Grono wybranych arbitrów w ramach przygotowań do Euro przejdzie kurs, który odbędzie się w połowie maja we Frankfurcie. To samo miasto będzie również bazą dla arbitrów na czas trwania turnieju. Z kolei sędziowie VAR pracować będą w Lipsku, gdzie będzie Międzynarodowe Centrum Transmisji.

Dla przypomnienia Mistrzostwa Europy rozpoczną się 14 czerwca i potrwają do 14 lipca. Finał odbędzie się na Stadionie Olimpijskim w Berlinie. Reprezentacja Polski podczas Euro zmierzy się z Francją, Holandią oraz Austrią. Biało-czerwoni pierwszy mecz za naszą zachodnią granicą zagrają 16 czerwca na Volksparkstadion w Hamburgu przeciwko kadrze Oranje.