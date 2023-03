PressFocus Na zdjęciu: Roberto De Zerbi

Chelsea jest w katastrofalnej formie pomimo wzmocnień

Taki stan rzeczy pod znakiem zapytania stawia przyszłość Grahama Pottera

The Blues mają być zainteresowani zatrudnieniem De Zerbiego w przypadku zwolnienia Anglika

Roberto De Zerbi zajmie miejsce Grahama Pottera na Stamford Bridge?

Chelsea w ostatnich tygodniach zawodzi na całej linii, co sprawia, że posada Grahama Pottera jest zagrożona. Według niektórych mediów, The Blues cały czas mają zaufanie do 47-letniego Anglika, ale z drugiej strony w prasie pojawiają się kolejne nazwiska trenerów łączonych z objęciem posady na Stamford Bridge.

Jak donosi “Football Insider”, Chelsea jest zainteresowana zatrudnieniem Roberto De Zerbiego w przypadku zwolnienia Grahama Pottera. Co ciekawe, 43-letni Włoch aktualnie jest szkoleniowcem Brighton & Hove Albion, gdzie zastąpił właśnie angielskiego menedżera. Teraz role mogą się odwrócić.

Chelsea are interested in replacing under-fire manager Graham Potter with Roberto de Zerbi.



Via Football Insider pic.twitter.com/9TGUo3BNWt — SPORTbible (@sportbible) March 1, 2023

The Blues w trakcie zimowego okienka wydali kilkaset milionów euro i przeprowadzili istną ofensywę transferową. Póki co nowe nabytki nie pomagają londyńskiemu klubowi piąć się w górę tabeli. Chelsea cały czas znajduje się na dziesiątym miejscu w tabeli i notuje serię sześciu spotkań bez zwycięstwa we wszystkich rozgrywkach.

Graham Potter piastuje funkcję szkoleniowca Niebieskich od września 2022 roku zdobywając zaledwie 1,31 pkt na mecz.

