Anglia – Bośnia i Hercegowina: typy, kursy, zapowiedź (03.06.2024)

Anglia – Bośnia i Hercegowina: typy i kursy na mecz towarzyski. Synowie Albionu przygotowują się do mistrzostw Europy. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Pierwszy gwizdek sędziego na St. James' Park wybrzmi już w najbliższy poniedziałek, 3 czerwca o godzinie 20:45.

PressFocus Na zdjęciu: Ollie Watkins

Anglia Bośnia i Hercegowina Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 czerwca 2024 15:54 .

Anglia – Bośnia i Hercegowina, typy i przewidywania

Mistrzostwa Europy 2024 ruszają już za niecałe dwa tygodnie, więc to ostatnie dni, żeby doszlifować taktykę. Reprezentacja Anglii w najbliższy poniedziałek, 3 czerwca o godzinie 20:45 na St. James’ Park podejmie Bośnię i Hercegowinę w meczu kontrolnym. Bośniacy nie zakwalifikowali się na Euro, dlatego dla nich będzie to zwykły sparing. Synowie Albionu natomiast mają okazję na sprawdzenie się przed startem turnieju w Niemczech. Przypomnijmy, że Anglicy na zbliżających się ME zagrają w grupie C przeciwko Słowenii, Danii oraz Serbii.

W linii ataku drużyny prowadzonej przez Garetha Southgate’a najprawdopodobniej zobaczymy Olliego Watkinsa. Uważam, że gwiazda Aston Villi może przesądzić o zwycięstwie Synów Albionu. Mój typ: bramka Olliego Watkinsa.

Ernest Superbet 1.80 Gol Olliego Watkinsa Przejdź do Superbet

Anglia – Bośnia i Hercegowina, sytuacja kadrowa

W drużynie Synów Albionu z urazem pleców od jakiegoś czasu zmaga się Harry Kane, a na problemy zdrowotne narzeka również Harry Maguire. W tym meczu na pewno nie wystąpi także Jude Bellingham, który w sobotę grał w finale Ligi Mistrzów. Zespół Smoków też będzie musiał sobie radzić bez kilku kontuzjowanych zawodników.

Kontuzje i zawieszenia Anglia Zawodnik Powrót Tyrone Mings Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Sam Johnstone Uraz łokcia Połowa lipca 2024 Kalvin Phillips Nieznany Nieznany Harry Maguire Uraz mięśnia Kilka dni Harry Kane Kontuzja pleców Kilka dni

Kontuzje i zawieszenia Bośnia i Hercegowina Zawodnik Powrót Amir Hadziahmetovic Uraz więzadła krzyżowego Połowa września 2024 Adrian Leon Barisic Uraz uda Kilka tygodni Sead Kolasinac Uraz mięśnia Niepewny

Anglia – Bośnia i Hercegowina, ostatnie wyniki

Reprezentacja Anglii w dwóch ostatnich sparingach zremisowała 2:2 z Belgią oraz przegrała 0:1 z Brazylią. Bośnia i Hercegowina w tym czasie uległa Ukrainie (1:2) w półfinale baraży, a wcześniej musiała uznać wyższość Słowacji (1:2) w eliminacjach do mistrzostw Europy.

Anglia – Bośnia i Hercegowina, historia

Co ciekawe, jeszcze nigdy nie byliśmy świadkami starcia pomiędzy Anglią a Bośnią i Hercegowiną. Poniedziałkowe spotkanie będzie zatem pierwszym takim w historii.

Anglia – Bośnia i Hercegowina, kursy bukmacherskie

Faworytem poniedziałkowego meczu rzecz jasna są gospodarze, co nie powinno nikogo dziwić. Kurs na wygraną Anglików wynosi około 1.15, a typ na zwycięstwo Bośniaków to mniej więcej 17.00. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 7.50. To spotkanie można obstawić u bukmachera Superbet. Zakładając konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.

Anglia – Bośnia i Hercegowina, przewidywane składy

Anglia: Pickford – Walker, Stones, Guehi, Trippier – Alexander-Arnold, Rice, Gallagher – Saka, Watkins, Foden

Bośnia i Hercegowina: Vasilj – Ahmedhodzić, Hadzikadunić, Mujakić – Gazibegović, Krunić, Tahirović, Omerović – Hajradinović – Demirović, Dzeko

Anglia – Bośnia i Hercegowina, kto wygra?

Kto wygra? Anglia 0% Padnie remis 0% Bośnia 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Anglia

Padnie remis

Bośnia

Anglia – Bośnia i Hercegowina, transmisja meczu

To spotkanie możesz obejrzeć z polskim komentarzem. Transmisję z meczu towarzyskiego między Anglią a Bośnią i Hercegowiną przeprowadzi bowiem kanał Polsat Sport 2. Pierwszy gwizdek sędziego na St. James’ Park wybrzmi już w najbliższy poniedziałek, 3 czerwca o godzinie 20:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.