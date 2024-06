Mike Maignan będzie faworytem do zastąpienia Edersona, jeśli brazylijski bramkarz zdecyduje się na odejście z Manchesteru City - uważa brytyjski dziennik The Sun.

Tiziano Ballabio / Alamy Na zdjęciu: Mike Maignan

Mike Maignan przymierzany do Manchesteru City

Ederson w ostatnim czasie jest poważnie przymierzany do przeprowadzki na Bliski Wschód. Co prawda, Manchester City chce zatrzymać swojego bramkarza, ale gdy ten poprosi o odejście, to transfer może dojść do skutku. Kluby z Arabii Saudyjskiej kuszą brazylijskiego golkipera, który na Półwyspie Arabskim mógłby liczyć na kilkukrotnie wyższe zarobki. Włodarze The Citizens nie są pewni przyszłości 30-latka, dlatego już szukają jego potencjalnego następcy.

Tym bardziej, że kontrakt Edersona z Manchesterem City obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku. Jak podaje brytyjska gazeta “The Sun”, mistrz Anglii ruszy po Mike’a Maignana z Milanu, jeśli będzie miał wakat na pozycji bramkarza. Czternastokrotny reprezentant Francji wciąż nie porozumiał się Rossonerimi w sprawie nowej umowy, co oznacza, że ekipa ze stolicy mody może podjąć rozmowy na temat sprzedaży wychowanka Paris Saint-Germain.

Mike Maignan jest dwa lata młodszy od Edersona i uchodzi za jednego z najlepszych fachowców w Europie, więc francuski golkiper wydaje się sensownym wyborem na zastąpienie 25-krotnego reprezentanta Brazylii. 28-latek między słupkami Milanu stoi od lipca 2021 roku, gdy przeniósł się na San Siro za niespełna 17 milionów euro z rodzimego Lille.