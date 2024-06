fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Antoine Griezmann

Antonio Griezmann rozchwytywany na rynku transferowym

Antoine Griezmann to zawodnik, który latem 2023 roku wrócił na zasadzie transferu definitywnego do Atletico Madryt. Francuski napastnik dołączył do ekipy z Wanda Metropolitano. Umowa zawodnika wygasa z końcem czerwca 2027 roku. Niemniej nie brakuje spekulacji dotyczących zmiany klubu przez piłkarza.

TeleMadrid.es przekazało natomiast wieści na temat klubów, które wykazują zainteresowanie zawodnikiem. Tego typu transfer jest realny ze względu na stosunkową niską klauzule odstępnego wpisaną w umowie piłkarza, wynosząca 15 milionów euro.

Manchester United, Chelsea i Juventusu interesują się reprezentantem Francji

Źródło twierdzi, że przede wszystkim Manchester United jest zainteresowany pozyskaniem reprezentanta Francji. Sternicy Czerwonych Diabłów od lat dążą do sfinalizowania głośnego transferu. Ewentualne pozyskanie Griezmanna może być dobrą okazją na poważne wzmocnienie ofensywny ekipy z Old Trafford.

Innym kandydatem do pozyskania francuskiego piłkarza może być Chelsea. Działacze The Blues mieli ostatnio kłopot ze zrealizowaniem transferów, które wpłynęłyby z marszu na poprawę gry drużyny. Londyńczycy mogą mieć jednak kłopot, aby przekonać Griezmanna do transferu, bo w kolejnej kampanii zabraknie ich w europejskich pucharach.

Również działacze Juventusu mogą skusić się na transfer z udziałem Francuza. Włoski klub chcą odzyskać pozycję w europejskiej piłce, będąc gotowym na zaoferowanie Griezmannowi atrakcyjnych warunków finansowych piłkarzowi. Za takim ruchem może przemawiać to, że Juve będzie rywalizować w Lidze Mistrzów i ma zamiar powalczyć o odzyskanie tytułu mistrzowskiego w Serie A. Niewykluczone zatem, że transfer do Juventusu może być dla doświadczonego zawodnika jedną z najlepszych okazji, gdy Griezmann zdecyduje się szukać nowych wyzwań.

Czytaj więcej: Inter Mediolan zainteresowany zawodnikiem rewelacji z La Liga