Królewskie przywitanie Jose Mourinho, Portugalczyk oficjalnie zaprezentowany

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Szaleństwo w Stambule, Mourinho przedstawiony

Jose Mourinho w niedzielę wieczorem podpisał kontrakt z Fenerbahce Stambuł, a następnie został oficjalnie przedstawiony jako nowy szkoleniowiec drużyny Żółtych Kanarków. Umowa między stronami będzie obowiązywała do 30 czerwca 2026 roku. Prezentacja 61-letniego Portugalczyka jest tematem dnia w tureckich mediach. Wydarzenie odbyło się na Sukru Saracoglu Stadium, gdzie popularnego The Special One przywitało tysiące tamtejszych kibiców.

Jose Mourinho z miejsca stał się ulubieńcem fanów wicemistrza Super Lig, którzy wiążą ogromne nadzieje z pobytem portugalskiego menedżera nad Bosforem. Sympatycy Żółtych Kanarków liczą bowiem, że ich zespół odzyska mistrzostwo Turcji z rąk odwiecznego rywala – Galatasaray Stambuł – który w minionej kampanii uzbierał trzy punkty więcej od nowego klubu Jose Mourinho. 61-latek wraca zatem na ławkę trenerską po półrocznej przerwie. Jego ostatnim miejscem pracy była AS Roma.

Słynny szkoleniowiec podobno przygotował już listę zawodników, których chciałby sprowadzić do budowanego przez siebie Fenerbahce Stambuł. Jose Mourinho ponoć liczy na pozyskanie kilku gwiazd, w tym między innymi Romelu Lukaku oraz Paulo Dybali. W prasie pojawiają się również takie nazwiska jak Talisca, a także Alexander Sorloth.

Warto dodać, iż pod wodzą popularnego Mou będzie występował Sebastian Szymański.