Arka Gdynia - Motor Lubin, typy na finał baraży o Ekstraklasę. Z rywalizacji o awans do elity odpadły już Odra Opole i Górnik Łęczna. Arka lub Motor zameldują się w przyszłym sezonie w Ekstraklasie. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Arka Gdynia

Missing attributes (event or sport data

Arka – Motor, typy i przewidywania

Arka Gdynia lub Motor Lublin – jedna z tych ekip zagra w przyszłym sezonie w Ekstraklasie, a drugiej pozostanie rywalizacja w pierwszej lidze. Przed finałem baraży na uprzywilejowanej pozycji jest drużyna Wojciecha Łobodzińskiego, która podejmie rywala przed własną publicznością. Motor ma szansę, by zaliczyć dwa awanse z rzędu, bowiem w zeszłym roku dopiero co wywalczył możliwość gry na zapleczu elity. Dla kogo niedzielne spotkanie zakończy się powodzeniem?

Na finiszu sezonu zasadniczego Arka miała wszystko we własnych rękach, aby zapewnić sobie awans. Nie wytrzymała jednak narastającej presji i na ostatnią chwilę spadła na trzecią lokatę. Kibice obawiali się, że załamani piłkarze nie zdołają po tak fatalnej serii oczyścić głów i nie poradzą sobie w barażowym starciu z Odrą Opole. Stało się jednak zupełnie inaczej, bowiem gdynianie pewnie pokonali zespół Adama Noconia i w niedzielę zagrają o promocję do Ekstraklasy. Motor Lublin z problemami, ale jednak skutecznie, poradził sobie z Górnikiem Łęczna, ogranym dopiero w konkursie jedenastek.

Zarówno Arka, jak i Motor potrafią grać ładnie i skutecznie, więc można spodziewać się dobrego widowiska. Mój typ – obie drużyny strzelą gola.

Superbet 1.85 Obie drużyny strzelą Zagraj!

Arka – Motor, ostatnie wyniki

Arka Gdynia w ostatnich pięciu ligowych kolejkach wygrała tylko dwa razy. Straciła punkty ze zdegradowanymi Podbeskidziem, a przegrane z Lechią Gdańsk (1-2) i GKS-em Katowice (0-1) pozbawiły ją bezpośredniego awansu do Ekstraklasy. Co prawda, sezon zasadniczy zakończyła z takim samym dorobkiem, co ekipa z Katowic, lecz ta miała lepszy bilans spotkań bezpośrednich. Arce została więc walka w barażach, która póki co układa się po myśli. W czwartek podopieczni Wojciecha Łobodzińskiego poradzili sobie z rolą faworyta, pokonując u siebie Odrę Opole 4-2.

Motor Lublin praktycznie do samego końca nie mógł być pewny miejsca w barażach. W ostatniej kolejce sezonu zasadniczego ograł więc Podbeskidzie 2-1, zapewniając sobie czwarte miejsce w tabeli. Wcześniej pokonał również Resovię 3-1, a także zremisował po szalonym meczu ze Zniczem Pruszków 3-3. Motor w półfinale baraży zmierzył się z Górnikiem Łęczna w ramach derbów Lubelszczyzny. Choć beniaminek pierwszej ligi przeważał, bardzo długo nie mógł zdobyć bramki. Regulaminowy czas gry oraz dogrywka zakończyły się bezbramkowym remisem. O awansie zadecydował konkurs rzutów karny, której lepiej ułożył się drużynie z Lublina.

Arka – Motor, historia

Ostatni raz te drużyny miały okazję zmierzyć się ze sobą nieco ponad miesiąc temu, bowiem w ramach 27. kolejki I Ligi. W Lublinie padł wówczas remis 2-2. Dla Motoru strzelali Bartosz Wolski i Przemysław Ceglarz, zaś dla Arki Karol Czubak oraz Hubert Adamczyk. Jesienią gdynianie zwyciężyli z Motorem przed własną publicznością 2-0. Gości prowadził wówczas jeszcze Goncalo Feio, który obecnie pracuje w Legii Warszawa.

Arka – Motor, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy traktują Arkę Gdynia jako faworyta niedzielnego finału baraży. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi najczęściej około 1.90. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Motoru Lublin jest to nawet 4.10. Warto pamiętać, że to kursy na triumf w regulaminowym czasie gry. Przy okazji tego meczu zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Zakładając konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.

Arka – Motor, przewidywane składy

Arka Gdynia: Lenarcik, Lipkowski, Marcjanik, Azacki, Stolc, Borecki, Staniszewski, Sidibe, Gaprindaszwili, Czubak, Kobacki

Motor Lublin: Rosa, Wójcik, Kruk, Najemski, Palacz, Scalet, Wojtkowski, Wolski, Król, Mraz, Ceglarz

Arka – Motor, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygrana Arki 45% Remis 18% Wygrana Motoru 36% 11 + Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Arki

Remis

Wygrana Motoru

Arka – Motor, transmisja

Niedzielny finał baraży między Arką Gdynia a Motorem Lublin rozpocznie się o godzinie 18:00. Telewizyjna transmisja tego meczu odbędzie się w Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 1.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.