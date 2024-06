MatchDay Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Bayern Monachium kusi Bruno Fernandesa

Mimo że Bruno Fernandes zapowiedział chęć pozostania w Manchesterze United, to zainteresowany nim Bayern Monachium nie ma zamiaru się poddawać. Według najnowszych informacji portugalskiej gazety “O Jogo” Bawarczycy poczynili już pierwsze kroki w kierunku sprowadzenia pomocnika na Allianz Arenę. Nowy trener niemieckiego klubu – Vincent Kompany – chciałby zbudować swoją drużynę wokół cenionego 29-latka.

Kontrakt Burno Fernandesa z Czerwonymi Diabłami obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Strony prawdopodobnie usiądą do rozmów na temat nowej umowy, chyba że Bayern Monachium rzeczywiście zdoła przekonać zawodnika do zmiany otoczenia. 64-krotny reprezentant Portugalii z powodzeniem występuje w barwach Manchesteru United od stycznia 2020 roku, gdy trafił na Old Trafford za 65 milionów euro ze Sportingu Lizbona.

Ofensywny pomocnik, którego w ostatnich tygodniach łączono również z Interem Mediolan, w 48 spotkaniach zakończonego sezonu strzelił 15 goli i zaliczył 13 asyst. Portal “Transfermarkt” wycenia kapitana Czerwonych Diabłów na 70 milionów euro. Bawarski gigant musiałby więc liczyć się z podobnym wydatkiem.

Przypomnijmy, że Bayern Monachium ostatnią kampanię Bundesligi zakończył na 3. miejscu w tabeli.