Niemcy – Ukraina: typy, kursy, zapowiedź (03.06.2024)

Niemcy - Ukraina: typy i kursy na mecz towarzyski. Przed mistrzostwami Europy zostanie rozegrany sparing pomiędzy gospodarzami nadchodzącego EURO a kadrą prowadzoną przez Serhija Rebrowa. Kto zwycięży tym spotkaniu? Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w poniedziałek (3 czerwca) o godzinie 20:45.

diebilderwelt / Alamy Na zdjęciu: Jonathan Tah

Niemcy Ukraina Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 czerwca 2024 13:40 .

Niemcy – Ukraina, typy bukmacherskie

Mistrzostwa Europy zbliżają się wielkimi krokami, a reprezentacje przygotowują się do turnieju. W poniedziałkowym meczu sparingowym Niemcy stawią czoła Ukrainie. Dla obu zespołów to dobry moment, aby sprawdzić swoją dyspozycję. Ja spodziewam się bardzo wyrównanego starcia, w którym obaj bramkarze będą mieli sporo pracy. Uważam, że golkiperzy wrócą do domów bez zachowanego czystego konta. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak

STS 1.71 obie drużyny strzelą gola – tak Zagraj!

Niemcy – Ukraina, ostatnie wyniki

Reprezentacja Niemiec to jedna wielka niewiadoma przed zbliżającym się EURO 2024. Gospodarze turnieju bowiem w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli dwa zwycięstwa (2:1 z Holandią i 2:0 z Francją), zaliczyli jeden remis (2:2 z Meksykiem), a także ponieśli dwie porażki (2:3 z Turcją oraz 0:2 z Austrią).

Kadra Ukrainy natomiast prezentuje bardzo wysoką formę. Podopieczni Serhija Rebrowa w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli aż cztery zwycięstwa (2:1 z Islandią w finale baraży o EURO, 2:1 z Bośnią i Hercegowina w półfinale baraży o EURO, 2:0 z Lechią Gdańsk i 3:1 z Maltą), a także zaliczyli jeden remis (0:0 z Włochami w eliminacjach do EURO).

Niemcy – Ukraina, historia

Ostatnie spotkanie między tymi reprezentacjami miało miejsce niecały rok temu. Wówczas padł remis 3:3. W 2020 roku natomiast odbyły się dwa mecze między Niemcami a Ukrainą. Wówczas oba mecze padły łupem gospodarzy nadchodzącego EURO.

Niemcy – Ukraina, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, faworytem poniedziałkowego jest reprezentacja Niemiec. Jeśli rozważasz typ na wygraną podopiecznych Juliana Nagelsmanna, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 1.42 – 1.44. Natomiast na zwycięstwo Ukrainy sięgają nawet 6.60. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą bukmachera STS. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Niemcy – Ukraina, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną reprezentacji Niemiec 0% remisem 0% wygraną reprezentacji Ukrainy 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: wygraną reprezentacji Niemiec

remisem

wygraną reprezentacji Ukrainy

Niemcy – Ukraina, przewidywane składy

Niemcy: Neuer – Kimmich, Tah, Anton, Mittelstadt – Fuhrich, Gundogan – Sane, Wirtz, Musiala – Undav

Ukraina: Trubin – Konoplya, Zabarnyi, Matvienko, Zinchenko – Malinovskyi, Brazhko – Tsygankov, Sudakov, Mudryk – Dovbyk

Niemcy – Ukraina, transmisja meczu

Spotkanie reprezentacji Niemiec z Ukrainą będzie transmitowane w polskiej telewizji na antenie Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1. Początek rywalizacji na Max-Morlock-Stadium już w poniedziałek, 3 czerwca, o godzinie 20:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.