Manchester United planuje wzmocnić pozycję napastnika. Na liście życzeń "Czerwonych Diabłów" znalazł się Matheus Cunha. Władze z Old Trafford planują podwoić zarobki Brazylijczyka - informuje "The Mirror".

Źródło: The Mirror / DevilPage

Matheus Cunha w kręgu zainteresowań Manchesteru United

Manchester United ma za sobą kompletnie nieudany sezon. Podopieczni Erika ten Haga zajęli odległe miejsce w Premier League, a z Ligi Mistrzów odpadli już na etapie fazy grupowej. „Czerwonym Diabłom” co prawda udało się zwyciężyć w Pucharze Anglii, ale klub i tak czeka przebudowa w letnim okienku transferowym.

Celem Manchesteru United w przerwie między sezonami jest wzmocnienie ofensywy. Jak wynika z informacji przekazanych przez „The Mirror”, „Czerwone Diabły” zagięły już parol na jednego z zawodników. A mianowicie na ich celowniku znalazł się Matheus Cunha z Wolverhampton Wanderers.

Brytyjscy dziennikarze zdradzili, że władze z Old Trafford mają specjalny plan na pozyskanie reprezentanta Brazylii. Otóż Manchester United chce przekonać napastnika do przeprowadzki, oferując mu dwukrotnie wyższą pensję od obecnej. Najważniejsze słowo jednak w kwestii przyszłości 25-latka będzie należało do Wolverhampton Wanderers. Otóż „Wilki” nie chcą się rozstawać ze swoim graczem.

Mathues Cunha ma za sobą bardzo udany sezon. Brazylijczyk rozegrał 36 spotkań w koszulce Wolves. W tym czasie udało mu się aż 14-krotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczyć osiem asyst. Portal „Transfermarkt” wycenia 25-letniego napastnika na 45 milionów euro.

