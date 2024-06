Reprezentacja Niemiec z kluczowymi decyzjami przed Euro 2024

fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Julian Nagelsmann

Julian Nagelsmann zaskoczył wyborem kapitana drużyny

Reprezentacja Niemiec to bez wątpienia jeden z kandydatów do wygrania mistrzostw Europy. Tymczasem aktualnie jeden z pretendentów do tego sukcesu jest w tracie przygotowań do turnieju. Ciekawe wieści pojawiły się natomiast na profilu Bayern & Germany na platformie X, opierające się na słowach Juliana Nagelsmanna.

Selekcjoner niemieckiej ekipy przekazał, że kapitanem reprezentacji Niemiec w trakcie Euro będzie Ilkay Gundogan. 33-latek broni dzisiaj barw FC Barcelony. W drużynie narodowej wystąpił w 75 meczach, notując w nich 18 trafień.

Następcą Gundogana będzie Joshua Kimmich. Z kolei trzecim w hierarchii został wybrany Thomas Mueller. Na ostatnich mistrzostwach Europy rola kapitana drużyny przypadała Manuelowi Neuerowi.

Mistrzostwa Europy zaczną się już 14 czerwca. W meczu otwarcia drużyna Nagelsmanna zmierzy się na Allianz Arena w Monachium ze Szkocją. Mecz zacznie się o godzinie 21:00. W kolejnych dwóch spotkaniach fazy grupowej Euro 2024 na drodze reprezentacji Niemiec staną Węgrzy i Szwajcarzy.

Mistrzostwa Europy w Niemczech to będzie 17. w historii edycja tego typu turnieju. Euro 2024 potrwa od 14 czerwca do 14 lipca. W mistrzostwa Europy wezmą udziałem 24 zespoły, a spotkania rozgrywane będą w 10 miastach gospodarzach turnieju.

