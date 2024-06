Milik zażartował ze Szczęsnego. “Mogę mu to powiedzieć w twarz”

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Arkadiusz Milik: Ci z Warszawy, jak Szczęsny, są bardziej lalusiami

Reprezentacja Polski przygotowuje się do mistrzostw Europy, które zostaną rozegrane w Niemczech. „Biało-Czerwoni” w fazie grupowej EURO zmierzą się z Holandią, Austrią oraz Francją. Pierwsze spotkanie podopieczni Michała Probierza w turnieju zagrają z „Oranje”, które będzie się już 16 czerwca.

Na łamach „La Gazzetty dello Sport” natomiast ukazał się wywiad z Arkadiuszem Milikiem. Reprezentant naszego kraju został zapytany przez dziennikarzy o podobieństwo między Polską a Włochami. Tego dnia napastnik Juventusu był w bardzo dobry humorze, ponieważ pozwolił sobie wbić szpilkę w Wojciecha Szczęsnego w kwestii jego pochodzenia.

– Tak jak i u was mamy utarczki pomiędzy północą a południem kraju. My, z południa, mamy bardziej gorącą krew, ci z Warszawy, jak Szczęsny są bardziej lalusiami… Mogę mu to powiedzieć w twarz, bo jesteśmy przyjaciółmi… – powiedział Arkadiusz Milik, cytowany przez serwis „JuvePoland”.

– Stałem się odrobinę podobny do was, to naturalne po tych wszystkich latach spędzonych w Italii. Jem jak Włosi, znacznie lepiej się ubieram. Zmieniła się także moja mentalność – wcześniej byłem bardziej zafiksowany, skupiony na schematach, tu nauczyłem się podchodzić do wszystkiego ze spokojem – dodał reprezentant Polski.

