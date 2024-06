Tottenham przygotowuje się do BOMBY transferowej

fot. Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Eberechi Eze

Tottenham Hostpur chce pozyskać zawodnika Crystal Palace

Tottenham Hotspur ma za sobą sezon, który zakończony został zajęciem piątego miejsca w tabeli Premier League. The Spurs jednocześnie będą rywalizować w fazie ligowej Ligi Europy. W mediach już natomiast pojawiają się doniesienia transferowe dotyczące klubu z Londynu.

Eurosport.com przekonuje, że decydenci Tottenhamu planują sfinalizować transfer z udziałem Eberchiego Eze. 29-letni zawodnik jest ofensywnym pomocnikiem wycenianym na 55 milionów euro. Dwukrotny reprezentant Anglii ma co prawda kontrakt z Crystal Palace do 2027 roku. Niemniej nie ma być to kłopotem dla działaczy The Spurs.

Zwolennikiem transferu z udziałem Eze ma być przede wszystkim Ange Postecoglou, doceniający wszechstronność zawodnika. Jasne jest, że Tottenham zaczął już wstępne rozmowy z działaczami Orłów. Zaprosił nawet rodzinę zawodnika na derby północnego Londynu. Tego typu posunięcie może oznaczać, że Tottenham wykazuje bardzo poważnie zainteresowanie graczem, chcąc dopiąć transfer z jego udziałem.

W ostatniej kampanii Eze wystąpił łącznie w 31 spotkaniach, notując w nich 11 goli i sześć asyst. Piłkarz trafił do Crystal Palace z QPR w sierpniu 2020 roku za blisko 18 milionów euro. W swoim CV zawodnik ma też takie kluby jak Wycombe czy Millwall.

Czytaj więcej: Inter Mediolan zainteresowany zawodnikiem rewelacji z La Liga