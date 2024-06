Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Dean Huijsen

Dean Huijsen wzbudził zainteresowanie Newcastle United

Dobiegł końca klubowy sezon 2023/24. Kluby już przygotowują się do pracy, aby w letnim okienku transferowym wzmocnić swoje zespoły. Tak jest właśnie w Newcastle United. Władze „Srok” w szczególności rozglądają się za środkowym defensorem, który w przerwie między sezonami zawitałby na St. James’s Park.

Z informacji przekazanych przez „Sunday Express” wynika, że Newcastle United zaczął spoglądać na włoski rynek. W kręgu zainteresowań „Srok” bowiem znalazł się Dean Huijsen z Juventusem. Na ten moment jednak angielski klub tylko rozważa sprowadzenie nowego defensora. Władze z St James’s Park poważnie myślą nad złożeniem oferty „Bianconerim” za 19-letniego stopera.

Dean Huijsen zaczął wzbudzać zainteresowanie innych klubów po tym jak powędrował na wypożyczenie do AS Romy. Urodzony w Holandii młodzieżowy reprezentant Hiszpanii spędził w Rzymie zaledwie pół roku. 19-latek miał dobre wejście do zespołu „Giallorossich”, ale z biegiem czasu został przykuty do ławki rezerwowych. Jednak gdy pojawiał się na boisku, to widoczny był potencjał, jaki w nim drzemie.

Wychowanek Malagi w minionej kampanii rozegrał łącznie 14 spotkań na boiskach Serie A. Młodzieżowy reprezentant Hiszpanii w tym czasie zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczyć jedną asystę.

Sprawdź także: Napastnik Newcastle United w Liverpoolu? Fabrizio Romano wyjaśnia