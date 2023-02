PressFocus Na zdjęciu: Darwin Nunez

Napastnik Liverpoolu Darwin Nunez nie wystąpił w sobotnim spotkaniu z Crystal Palace. Menedżer The Reds przyznaje, że nie wie, kiedy Urugwajczyk będzie do jego dyspozycji. Powodem absencji napastnika są problemy z barkiem.

Darwin Nunez ze względu na uraz barku opuścił sobotnie spotkanie Liverpoolu z Crystal Palace

Na razie nie wiadomo, kiedy 23-letni napastnik będzie mógł wrócić na boisko. Pod dużym znakiem zapytania stoi jego występ w kolejnym meczu

W tym sezonie Urugwajczyk zdobył dla Liverpoolu 12 bramek w 29 występach we wszystkich rozgrywkach

Darwin Nunez zmaga się z urazem

Darwin Nunez urazu barku nabawił się podczas ubiegłotygodniowego spotkania z Newcastle United, podczas którego był zmuszony opuścić boisko w trakcie drugiej połowy. W środku tygodnia Urugwajczyk po otrzymaniu zastrzyku przeciwbolówego rozpoczął mecz Ligi Mistrzów z Realem Madryt, wpisał się nawet na listę strzelców, ale został zmieniony w drugiej połowie.

W sobotę Urugwajczyka zabrakło już jednak na murawie podczas zremisowanego 1:1 meczu z Crystal Palace i teraz pod dużym znakiem zapytania stoi jego występ w środowym meczu Premier League, w którym Liverpool zmierzy się z Wolverhamptonem Wanderers.

– Darwin po zastrzykuje był w stanie wystąpić przeciwko Realowi, ponieważ nie ma żadnych uszkodzeń strukturalnych. To jednak bardzo bolesne, a podczas meczu z Realem dostał w to miejsce kolejne uderzenie i nie mógł w ogóle poruszać ramieniem – powiedział Juergen Klopp. – Teraz musimy zobaczyć jak długo to potrwa. To był powód, dla którego nie zagrał.

W obecnym sezonie Darwin Nunez rozegrał w barwach Liverpoolu łącznie 29 spotkań, zdobywając w nich 12 bramek.

Zobacz także: