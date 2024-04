Miguel Gutierrez to jeden z bohaterów Girony w historycznym sezonie katalońskiego klubu. 22-letni lewy obrońca wzbudza zainteresowanie gigantów Premier League - podaje GiveMeSport.

Miguel Gutierrez pod lupą Man United, Arsenalu i West Hamu

Miguel Gutierrez rozgrywa fantastyczny sezon w barwach Girony, a to nie przechodzi bez uwagi większych klubów. Jeśli wierzyć najnowszym doniesieniom brytyjskiego portalu “GiveMeSport”, to lewy obrońca może wylądować w Premier League. Sytuację bardzo utalentowanego 22-latka od dawna bacznie monitoruje bowiem Manchester United, a zainteresowanie młodzieżowym reprezentantem Hiszpanii wykazują również Arsenal oraz West Ham United.

Pierwszeństwo w ewentualnym transferze bocznego defensora ma jednak Real Madryt, do którego wciąż należy 50% praw do karty zawodniczej piłkarza. Królewscy mogliby odkupić swojego wychowanka za 8 milionów euro, natomiast klauzula odstępnego dla pozostałych zespołów wynosi 35 milionów euro. W tym momencie niewiele wskazuje na to, że lider La Ligi ponownie sprowadzi Miguela Gutierreza, ponieważ prowadzi rozmowy z Alphonso Daviesem.

Dlatego lewy obrońca ostatecznie może przenieść się na Wyspy Brytyjskie. Zapłacenie jego klauzuli wykupu nie stanowi żadnego problemu dla tamtejszych drużyn, które dysponują ogromnymi środkami finansowymi. Miguel Gutierrez, który z Gironą awansował do europejskich pucharów, w 35 spotkaniach aktualnej kampanii strzelił 1 bramkę i zanotował 8 asyst dla katalońskiej ekipy.

