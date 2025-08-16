Cudowny gol Richarlisona! Tottenham demoluje w Premier League [WIDEO]

17:59, 16. sierpnia 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Tottenham znakomicie rozpoczął nowy sezon Premier League. Spurs rozbili Burnley, a ozdobą tego spotkania było trafianie Richarlisona.

Tottenham - Burnley
Sportimage Ltd/ Alamy Na zdjęciu: Tottenham - Burnley

Tottenham rozpoczyna od zwycięstwa, dublet Richarlisona

Sezon 2025/26 w Premier League otworzyło piątkowe starcie Liverpool – Bournemouth – kibice zgromadzeni na Anfield Road obejrzeli aż sześć goli, w tym cztery dla gospodarzy. Tottenham nie chciał być gorszy. W pojedynku z Burnley, a więc beniaminkiem, podopieczni Thomasa Franka zamierzali w pełni zaprezentować siłę ognia.

Już w 10. minucie Richarlison skorzystał z dogrania Mohammeda Kudusa i zaskoczył Martina Dubravkę. Brazylijczyk popisał się efektownym uderzeniem z powietrza po wrzutce z prawej strony boiska. Kwadrans po zmianie stron reprezentant Ghany znowu dośrodkował z prawej flanki i znowu swoim podaniem obsłużył 28-letniego napastnika. Tym razem Richarlison zdobył bramkę wyjątkowej urody.

Zaledwie sześć minut później Brennan Johnson ustalił wynik spotkania na 3:0 – asystę zanotował Pape Matar Sarr. Tottenham nie dał Burnley właściwie żadnych szans i rozpoczął sezon Premier League od efektownego zwycięstwa na własnym stadionie.

Tottenham – Burnley 3:0 (1:0)

Richarlison 10′, 60, Johnson 66′

