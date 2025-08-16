Tottenham rozpoczyna od zwycięstwa, dublet Richarlisona
Sezon 2025/26 w Premier League otworzyło piątkowe starcie Liverpool – Bournemouth – kibice zgromadzeni na Anfield Road obejrzeli aż sześć goli, w tym cztery dla gospodarzy. Tottenham nie chciał być gorszy. W pojedynku z Burnley, a więc beniaminkiem, podopieczni Thomasa Franka zamierzali w pełni zaprezentować siłę ognia.
Już w 10. minucie Richarlison skorzystał z dogrania Mohammeda Kudusa i zaskoczył Martina Dubravkę. Brazylijczyk popisał się efektownym uderzeniem z powietrza po wrzutce z prawej strony boiska. Kwadrans po zmianie stron reprezentant Ghany znowu dośrodkował z prawej flanki i znowu swoim podaniem obsłużył 28-letniego napastnika. Tym razem Richarlison zdobył bramkę wyjątkowej urody.
Zaledwie sześć minut później Brennan Johnson ustalił wynik spotkania na 3:0 – asystę zanotował Pape Matar Sarr. Tottenham nie dał Burnley właściwie żadnych szans i rozpoczął sezon Premier League od efektownego zwycięstwa na własnym stadionie.
Tottenham – Burnley 3:0 (1:0)
Richarlison 10′, 60, Johnson 66′