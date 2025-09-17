Chelsea szykuje nową umowę dla gwiazdy. Romano zdradza kulisy decyzji

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Chelsea widzi w Caicedo lidera na lata

Chelsea długo walczyła o pozyskanie Moisesa Caicedo z Brighton. Transfer latem 2023 roku kosztował aż 115 milionów funtów i był jednym z największych w historii Premier League. Po dwóch sezonach widać jednak, że inwestycja zaczyna się opłacać.

Ekwadorczyk gra praktycznie w każdym meczu i nie schodzi z wysokiego poziomu. Nawet w spotkaniach, w których drużyna zawodzi, jak w ostatnim starciu z Brentford, jego postawa wyróżnia się na tle reszty zespołu. Dzięki temu Caicedo uchodzi dziś za jednego z najbardziej niezawodnych piłkarzy The Blues.

Według informacji Fabrizio Romano klub rozważa już przedłużenie umowy pomocnika. Chelsea zamierza podnieść jego pensję, chcąc w ten sposób nagrodzić formę i zaangażowanie zawodnika. – Chelsea jest bardzo zadowolona z Caicedo. W klubie uważają, że to były dobrze wydane pieniądze. Doceniają jego umiejętności, charakter i przywództwo – powiedział włoski dziennikarz.

W klubie podkreśla się, że pomocnik staje się wzorem dla młodych piłkarzy i symbolem projektu budowanego na Stamford Bridge. Z perspektywy Chelsea zabezpieczenie jego przyszłości w Londynie to kluczowy krok w długofalowej strategii. Klub widzi w nim nie tylko czołowego pomocnika, ale także lidera zespołu na boisku i poza nim.

