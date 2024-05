Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Varane nie ma czego szukać w Realu, Królewscy nie chcą go u siebie

Raphael Varane wraz z zakończeniem sezonu rozstanie się z Manchesterem United. Francuz nie przedłuży wygasającego kontraktu i latem zostanie wolnym zawodnikiem. Choć istniała szansa na kontynuowanie współpracy, to obie strony nie doszły do porozumienia w sprawie warunków finansowych. 31-latek tym samym zakończy trzyletni rozdział kariery na Old Trafford.

Agenci środkowego obrońcy w kuluarach już pracują nad znalezieniem nowego pracodawcy dla swojego klienta. Portal Fichajes.net poinformował, że przedstawiciele Francuza kontaktowali się z Realem Madryt w sprawie powrotu zawodnika na Stantiago Bernabeu. Odpowiedź hiszpańskiego klubu była jednak stanowcza. Los Blancos nie chcą ponownie wiązać się z zawodnikiem, bowiem uważają, że w futbolu drugie podejścia rzadko kończą się sukcesem. Ponadto sprowadzenie Varane’a koliduje z polityką transferową, która ma na celu transfery młodych zawodników.

Decyzja o odrzuceniu możliwości podpisania kontraktu z 31-latkiem nie ucieszyła fanów Królewskich, którzy wciąż darzą obrońcę wielką sympatią. Sam piłkarz według Fichajes.net miał ogromną nadzieję na powrót do stolicy Hiszpanii. Varane barwy Realu Madryt reprezentował w latach 2011-2021 i w tym czasie rozegrał dla klubu aż 360 spotkań. Z Los Blancos świętował największe sukcesy w swojej karierze, ponieważ czterokrotnie triumfował w Lidze Mistrzów i trzykrotnie był mistrzem kraju.