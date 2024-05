Real Madryt wypłaci Chelsea bonus za awans do Ligi Mistrzów. Jak informuje The Guardian, taki zapis widniał w umowie, na mocy której Królewscy sprowadzili do klubu Edena Hazarda.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Chelsea otrzyma 6 mln od Realu Madryt za awans do finału LM

Real Madryt po dramatycznych i niezwykle emocjonujących dwumeczach z Manchesterem City oraz Bayernem Monachium awansował do finału Ligi Mistrzów. Na stadionie Wembley w Londynie o 15. w historii triumf w tych rozgrywkach powalczą z Borussią Dortmund.

Awans do wielkiego finału nie tylko zapewni Królewskim ogromne pieniądze od UEFA, ale również zmusza ich do wypłaty bonusu za byłego piłkarza. Jak poinformował portal The Guardian, udział Realu w finałowym spotkaniu Ligi Mistrzów aktywował klauzulę w umowie z Chelsea. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że zapis dotyczy Edena Hazarda, który w październiku ubiegłego roku zakończył karierę. Na mocy kontraktu, który został zawarty przy transferze Belga, The Blues zapewnili sobie premię w postaci 6 milionów euro.

Przygoda byłego reprezentanta Belgii w Realu Madryt nie należała do udanych. Podczas jego pobytu w Hiszpanii co chwilę słyszeliśmy o problemach z profesjonalnym podejściem piłkarza do wykonywanego zawodu. Co więcej, Hazard regularnie odwiedzał gabinet fizjoterapeuty ze względu na notoryczne problemy ze zdrowiem. Łącznie przez 4 lata gry na Estadio Santiago Bernabeu wystąpił w 76 meczach, w których strzelił tylko 7 goli. Los Blancos za transfer zawodnika latem 2019 roku zapłacili 115 milionów euro.

Z hiszpańskim klubem rozstał się po zakończeniu sezonu 2022/2023 i nie był w stanie znaleźć nowego zespołu. W związku z tym po czterech miesiącach bez klubu postanowił zakończyć karierę.