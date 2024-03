Chelsea szuka następcy Pochettino. Zaskakujący kandydat

Mauricio Pochettino po sezonie 2023/2024 może opuścić Chelsea. The Blues powoli rozglądają się za następcą, a według Fichajes.net jednym z kandydatów jest Michel z Girony.

IMAGO / Cody Froggatt Na zdjęciu: Mauricio Pochettino

Mauricio Pochettino nie radzi sobie w Chelsea

The Blues ponoć szukają nowego trenera

Na listę trafił m.in. Michel z Girony

Michel zastąpi Mauricio Pochettino w Chelsea?

Chelsea w sezonie 2023/2024 notuje rozczarowujące wyniki. The Blues nie mają szans na zakończenie rozgrywek Premier League w czołówce i jedyną nadzieją na uratowanie honoru jest triumf w Pucharze Anglii. Realnie tylko w ten sposób ekipa ze Stamford Bridge może awansować do europejskich pucharów.

Przez bardzo słabe wyniki wydaje się, że władze Chelsea niedługo stracą cierpliwość do Mauricio Pochettino. Przynajmniej tak wynika z większości plotek medialnych, które wieszczą zmianę trenera.

Według Fichajes.net jednym z kandydatów na szkoleniowca The Blues jest Michel z Girony. Hiszpan prowadzi zespół do wicemistrzostwa La Liga i być może niebawem trafi do dużo większego klubu.