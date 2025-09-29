Chelsea podjęła decyzję ws. Mareski. Jest reakcja na słabe wyniki

Chelsea wygrała tylko jedno z czterech ostatnich spotkań. W mediach pojawiły się głosy o zwolnieniu Enzo Mareski. Jak podaje Fabrizio Romano zarząd londyńczyków w pełni ufa włoskiemu trenerowi.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Enzo Maresca dostał kredyt zaufania od władz Chelsea

Chelsea po niespodziewanym zwycięstwie w Klubowych Mistrzostwach Świata dobrze rozpoczęła rozgrywki ligowe. W czterech meczach Premier League zdobyli 8 na 12 możliwych punktów. Dobra passa skończyła się w połowie września, ponieważ od tego momentu wygrali tylko jedno z czterech spotkań. Trzy porażki z Bayernem Monachium (1:3), Man United (1:2) i Brigton (1:3) zachwiały posadą trenera.

W mediach pojawiły się pogłoski, że Enzo Maresca może zostać zwolniony. Na kryzys zespołu momentalnie zareagowały władze klubu. Z informacji Fabrizio Romano wynika, że włoski taktyk otrzymał kredyt zaufania od zarządu. W Londynie nikt nie myśli o zmianie trenera.

Maresca cieszy się pełnym poparciem właścicieli. Co więcej, Chelsea postrzega go jako idealnego menadżera do trwającego projektu. Jeśli przez następne miesiące nie wydarzy się nic niespodziewanego, 45-latek dokończy sezon w roli szkoleniowca. Dokładna ocena oraz analiza jego pracy będzie mieć miejsce dopiero po zakończeniu rozgrywek.

Były trener Leicester został zatrudniony przez Chelsea w lipcu ubiegłego roku. Pierwszy sezon pod jego wodzą The Blues skończyli na 4. miejscu w Premier League. W poprzedniej kampanii doprowadził londyńczyków do triumfu w Lidze Konferencji. Na ten moment jego bilans to 44 zwycięstwa, 11 remisów i 17 porażek w 72 meczach.