Chelsea pozyskała dwóch nowych graczy

Chelsea to jeden z tych klubów, który w ostatnich latach na rynku transferowym wydawał najwięcej. Nie jest bowiem tajemnicą, że właściciele The Blues mają spore aspiracje, aby z zespołu, który przez ostatnie sezony miał spore problemy, znów uczynić wielki klub na europejskim poziomie. Pomóc w tym mają dwaj nowo pozyskani gracze.

Sporting Lizbona potwierdził bowiem w oficjalnym komunikacie, że Geovany Quenda i Dario Essugo dołączą do Chelsea za 74 miliony euro. Choć co ciekawe, okienko transferowe otwiera się dopiero za kilka miesięcy. Poinformowano, że Quenda do ekipy z Londynu przybędzie w lecie 2026 roku, zaś Essugo dołączy do klubu z Londynu wraz z końcem obecnego sezonu.

Geovany Quenda to jeden z najbardziej utalentowanych graczy występujących obecnie w Europie. Raptem 17-letni piłkarz z Portugalii w 44 meczach obecnego sezonu zdobył dwa gole oraz zanotował osiem asyst. Serwis “Transfermarkt” wycenia skrzydłowego na 30 milionów euro. Z kolei Dario Essugo to 20-letni defensywny pomocnik, który na koncie ma 19 meczy i jednego gola w obecnej kampanii. Jego wycena to osiem milionów euro, a obecnie przebywa na wypożyczeniu w UD Las Palmas.

