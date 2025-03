Salah priorytetem dla giganta z Hiszpanii. Szykuje sensacyjny transfer

LE PICTORIUM / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Barcelona chce pozyskać Mohameda Salaha

Barcelona w letnim okienku transferowym szukać będzie solidnych wzmocnień przede wszystkim do swojej linii ofensywnej. Nie jest bowiem tajemnicą, że od jakiegoś już czasu klub poluje na nowego skrzydłowego, który mógłby zdecydowanie podnieść jakość oraz zwiększyć konkurencję wśród obecnych graczy.

W tym kontekście do tej pory wymieniano wiele nazwisk, ale teraz wskazano kto jest głównym transferowym celem Dumy Katalonii. Według informacji przekazanych przez “Foot Mercato”, Barcelona priorytetowo traktuje podpisanie kontraktu z Mohamedem Salahem. Aktualna umowa gwiazdora Liverpoolu wygasa wraz z końcem tego sezonu i wiele wskazuje na to, że nie zostanie ona przedłużona. Tym samym Egipcjanin stanie się wolnym graczem, a Barcelona będzie musiała zapewnić tylko środki na pensję, a nie również na sumę transferową.

Zobacz również: “Milik z Napoli mógł trafić do Realu czy Barcelony”

Pozyskanie Mohameda Salaha przez FC Barcelonę z pewnością byłoby sensacyjnym ruchem i może stwierdzić nawet, że największym hitem letniego okienka. 32-latek w tym sezonie dla Liverpoolu rozegrał 43 mecze, w których zdobył 32 gole oraz zanotował 22 asysty. To liczby więcej niż fantastyczne. W sumie w barwach The Reds Salah wystąpił prawie 400 razy i zdobył 243 gole. Obecnie serwis “Transfermarkt” wycenia go na 55 milionów euro.

Zobacz także: Atletico nie sprzeda gwiazdy. Odrzuci nawet 100 milionów euro!