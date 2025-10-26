Matty Cash zdobył gola na 1:0 w rywalizacji z Manchesterem City. Trafienie reprezentanta Polski okazało się kapitalnym strzałem z dystansu. To powoli znak rozpoznawczy gracza Aston Villi.

Craig Mercer/ Alamy Na zdjęciu: Matty Cash

Matty Cash zdobył kapitalnego gola w starciu z gigantem

Dzisiaj swój mecz w ramach jednego z najciekawszych starć tej serii gier w angielskiej Premier League rozgrywa zespół Aston Villi. Piłkarze z Birmingham przed własną publicznością podejmują bowiem zespół Manchesteru City, co oznacza, że emocje są gwarantowane.

Niemniej pomimo tego, że to ekipa gości jest stawiana w roli zdecydowanego faworyta, to jako pierwsi na prowadzenie wyszli gospodarze. I to nie w byle jaki sposób i nie przez byle kogo wyprowadzeni na tę przewagę. Wszystko bowiem za sprawą reprezentanta Polski, Matty Cash znów dał o sobie znać na angielskich boiskach i potwierdził, że ma obecnie doskonały okres w swojej karierze.

𝙈𝘼𝙏𝙏𝙔 𝘾𝘼𝘼𝘼𝘼𝘼𝘼𝙎𝙃! 😍



Drugi ligowy gol Polaka w tym sezonie 💪



📺 Multi Premier League trwa w serwisie CANAL+: https://t.co/45gDeTjRc6 pic.twitter.com/pCrNPmbvaq — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) October 26, 2025

Polak świetnie znalazł się tuż za linią szesnastego metra i po minięciu gracza prostym zwodem i przełożeniu piłki do lewej nogi posłał atomowe uderzenie na bramkę Manchesteru City. Gianluigi Donnarumma nie mógł nawet zareagować, a przecież uderzenie pochodziło ze słabszej nogi Casha. To już drugi gol 28-latka w tym sezonie Premier League, a pamiętamy przecież jego kapitalne uderzenie w meczu z Holandią.

