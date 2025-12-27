Cash nie zagra w wielkim hicie Premier League. Kosztowny błąd

22:16, 27. grudnia 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Matty Cash nie wystąpi w hitowym pojedynku 19. kolejki Premier League. Reprezentanta Polski zabraknie w starciu Arsenal - Aston Villa. To efekt błędu, który popełnił w 30. minucie meczu z Chelsea.

Matty Cash (Chelsea - Aston Villa)
Action Plus Sports Images/ Alamy Na zdjęciu: Matty Cash (Chelsea - Aston Villa)

Cash opuści kluczowy mecz w Premier League

W najciekawiej zapowiadającym się spotkaniu sobotniej odsłony 18. kolejki ligi angielskiej doszło do pojedynku ChelseaAston Villa. W podstawowym składzie gości pojawił się Matty Cash, który w tym sezonie Premier League zdobył już trzy bramki i zanotował jedną asystę. Reprezentant Polski do tej pory obejrzał cztery żółte kartki.

W 30. minucie 28-latek spóźnił się z interwencją w pojedynku z Alejandro Garnacho i Stuart Atwell ukarał go żółtą kartką. Dla obrońcy The Villans było to piąte napomnienie, co wyklucza go z wtorkowej rywalizacji z Arsenalem.

W hitowej potyczce na The Emirates zabraknie Boubacara Kamary, który swoją piątą żółtą kartkę obejrzał w 78. minucie. Aston Villa w obecnych rozgrywkach już zdołała zaskoczyć Kanonierów – w 15. kolejce podopieczni Unaia Emery’ego wygrali 2:1. Wynik zmagań w Birmingham otworzył… Cash, a w doliczonym czasie o zwycięstwie zadecydował gol Emiliano Buendii, któremu dogrywał… Kamara.

