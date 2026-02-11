Cash kontuzjowany! Wiadomo, ile potrwa przerwa reprezentanta Polski

Matty Cash doznał kontuzji kolana, przez co opuści najbliższe dwa mecze Aston Villi. Reprezentant Polski ma wrócić do gry 21 lutego - informuje The Athletic. Na całe szczęście zdąży przed marcowymi barażami o awans na Mistrzostwa Świata 2026.

Cash doznał kontuzji kolana. Polak będzie pauzował ok. dwóch tygodni

Aston Villa w minioną sobotę rywalizowała na wyjeździe z Bournemouth (1:1). Pełne dziewięćdziesiąt minut rozegrał reprezentant Polski – Matty Cash. Prawy obrońca po spotkaniu narzekał jednak na ból w kolanie. Klub od razu zlecił badania, które nie wykazały nic poważnego, ale wokół kolana powstał stan zapalny. W efekcie 28-latek nie znalazł się w kadrze na starcie z Brighton.

The Athletic przekazał, że Matty Cash opuści nie tylko spotkanie z Brighton, ale nie zagra również w kolejnym meczu. Polak ominie rywalizację z Newcastle w Pucharze Anglii, która odbędzie się w najbliższy weekend, a dokładnie 14 lutego.

Lada moment rozpoczną się baraże o awans na Mistrzostwa Świata 2026. Reprezentacja Polski w marcu zagra w półfinale z Albanią. Czy kontuzja Casha oznacza, że obrońca nie zagra w decydujących meczach? Nic z tych rzeczy. Według dziennikarza Jacoba Tanswella przerwa w grze urodzonego w Slough zawodnika potrwa tylko do 21 lutego. Powinien być gotowy na mecz z Leeds United.

Cash to kluczowy zawodnik nie tylko reprezentacji, ale także Aston Villi. Łącznie w tym sezonie rozegrał 32 mecze we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył 3 gole i zaliczył 4 asysty. Do tego na jesień strzelił dwie bramki w czterech spotkaniach z orzełkiem na piersi w ramach eliminacji Mistrzostw Świata. W kadrze uzbierał jak na razie 23 spotkania.

