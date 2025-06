Casemiro podjął decyzję. Tu zagra w przyszłym sezonie

Wanderson Oliveira/ PxImages/ PressFocus Na zdjęciu: Casemiro

Casemiro bez zmian

W lecie 2022 roku Casemiro zamienił Real Madryt na Manchester United i stał się bohaterem hitowego transferu. Za 77-krotnym reprezentantem Brazylii trzy sezony na Old Trafford. W tym czasie rozegrał 125 spotkań, w których strzelił 17 goli i zanotował 12 asyst. W koszulce Czerwonych Diabłów sięgnął po Puchar Anglii i Puchar Ligi Angielskiej.

Kontrakt 33-latka obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku, co mogło sugerować, że była gwiazda Królewskich może zaliczyć kolejną przeprowadzkę. Manchester szuka oszczędności, a kontrakt wychowanka Sao Paulo należy do najwyższych w szatni. Jednak Casemiro postanowił odrzucić oferty płynące z Arabii Saudyjskiej i zdecydował, że to pod wodzą Rubena Amorima przygotuje się do przyszłorocznych Mistrzostw Świata.

Casemiro przypomniał o sobie w końcówce sezonu – w ćwierćfinale LE z Lyonem zanotował dwie asysty, natomiast w obu meczach półfinały z Athletikiem Bilbao wpisał się na listę strzelców. To sprawiło, że po dwóch latach przerwy wrócił do reprezentacji i w czerwcu rozegrał dwa pełne mecze w narodowych barwach. Brazylia najpierw bezbramkowo zremisowała z Ekwadorem, a później pokonała 1:0 Paragwaj w ramach kwalifikacji do MŚ.