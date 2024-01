Źródło: The Telegraph

Manchester United nie notuje ostatnio najlepszych wyników. “Czerwone Diabły” lokują się dopiero na ósmym miejscu w ligowej stawce. To powoduje sporą krytykę ze strony fanów oraz dziennikarzy i ekspertów. Szczególnie mocno obrywa się Erikowi Ten Hagowi, który ma wielu przeciwników swojej obecnej pracy w United. Teraz mocno pracę Holendra ocenił Jamie Carragher, legendarny piłkarz Liverpoolu.

– Fani Manchesteru United krzyczą na mnie z tego powodu. Erik Ten Hag wydało około 250 milionów podczas swojego pierwszego lata, Klopp przyszedł w październiku i w styczniu kupił Stephena Caulkera za darmo. Tu nie ma rozmowy na ten temat. 99 procent fanów Liverpoolu też chce, żeby Ten Hag został – napisał Carragher na platformie X.

– Miał swoją szansę, aby dobrze wykorzystać trzy okna transferowe, ale słabo wykorzystał te zasoby, co doprowadziło zespół do cofnięcia się w tym sezonie pomimo ogromnych inwestycji. Ten Hag znajduje się teraz w sytuacji, w której nie będzie miał innego wyboru, jak tylko dostosować się do nadchodzących zmian, zwłaszcza gdy United w końcu mianuje dyrektora sportowego – dodał w felietonie dla “The Telegraph”.

