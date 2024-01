Były piłkarz Man Utd doradza: Oni mogliby zastąpić ten Haga

Erik ten Hag notuje bardzo przeciętny sezon w Manchesterze United. Były piłkarz Dwight Yorke sugeruje, kto mógłby go zastąpić na Old Trafford.

Źródło: The Sun

fot. Imago/Sportsphoto Na zdjęciu: Roberto De Zerbi

Erik ten Hag nie może być pewny swojej przyszłości w Manchesterze United

Holender notuje mizerne wyniki i rozczarowuje kibiców

Dwight Yorke radzi, jakie nazwiska mogą zastąpić ten Haga

Man Utd zdecyduje się na zmianę?

Pierwszy sezon Erika ten Haga na Old Trafford dał nadzieję, że pod jego wodzą zespół wróci do walki o najwyższe cele. Obecna kampania kompletnie nie układa się natomiast po myśli Manchesteru United, który odpadł już z Ligi Mistrzów, a w Premier League zajmuje dopiero ósme miejsce. Czerwone Diabły notują wpadkę za wpadką, nie potrafią ustabilizować formy i na ogół nie widać, aby drużyna podążała w odpowiednim kierunku.

Wokół osoby Holendra pojawia się mnóstwo wątpliwości. Media spekulują na temat jego potencjalnych następców i wymieniają kolejne nazwiska, które mniej lub bardziej pasują do tworzonego na Old Trafford projektu. Niewątpliwie jednak ten Hag póki co nie straci posady, choć w przyszłym sezonie Manchesteru United może już nie prowadzić.

Do dyskusji dołączył były piłkarz Czerwonych Diabłów Dwight Yorke, który zasugerował, że klub powinien postawić na kogoś z dwójki Roberto De Zerbi – Zinedine Zidane.

– Ludzie mówią, że presja tu jest ogromna, ale to oczywiście nieuniknione w przypadku wielkiego klubu. Graham Potter miał szansę w Chelsea, ale jego pobyt zakończył się porażką. Nie uważam, aby miał osiągnąć sukces w Manchesterze United. Myślę, że szansę mógłby mieć Roberto De Zerbi. Pozostali, którzy są łączeni z klubem, mieli już swoje szanse i je zmarnowali. Nie widzę nikogo poza De Zerbim i Zinedine Zidanem – zaznacza Yorke.

