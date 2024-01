Przyszłość Conora Gallaghera w Londynie wciąż stoi pod znakiem zapytania. Jego odejścia chce sam właściciel klubu, lecz przed tą decyzją przestrzega go były obrońca "The Blues". Zdaniem Wayne Bridge'a sprzedaż pomocnika wywoła wśród fanów wściekłość.

Todd Boehly, który jest właścicielem Chelsea chce sprzedać zimą Conora Gallaghera

Wayne Bridge były obrońca “The Blues” radzi właścicielowi, aby nie pozbywał się pomocnika

Fanem talentu zawodnika jest trener Mauricio Pochettino

Były piłkarz Chelsea przeciwny sprzedaży Conora Gallagher’a

Conor Gallagher jeszcze nie wie, gdzie dokończy obecny sezon. Przyszłość pomocnika nadal nie jest jasna, a o chęci jego sprzedaży przez Todda Boehly’ego jest coraz głośniej. Z dobrą radą dla amerykańskiego biznesmena przyszedł były piłkarz Chelsea – Wayne Bridge. Według byłego reprezentanta Anglii taki ruch nie spodoba się kibicom, przez co właściciel klubu może narazić się na ich gniew.

– Conor Gallagher był świetny. Mowa o jego odejściu to czyste szaleństwo – mówił Bridge cytowany przez dziennikarza Simona Phillips’a.

– Odejście Masona Mount’a było szaleństwem. Chciałbym, żeby Conor został. Myślę, że fani będą wściekli jeśli odejdzie – dodał.

Fanem środkowego pomocnika jest Mauricio Pochettino, który przyznał, że gdyby to od niego zależało, to 23-latek zostałby na Stamford Bridge. Argentyński trener w tym sezonie regularnie wystawia piłkarza w wyjściowej jedenastce. Gallagher wystąpił w 19 meczach w Premier League, gdzie 4 razy asystował. Co więcej, aż 11 razy zakładał opaskę kapitańską.

Mówi się, że właściciel Chelsea chce zarobić na Angliku aż 55 milionów funtów. Jego sprzedaż jest podyktowana w głównej mierze wymogami Finansowego Fair Play.

