Nie tylko William Saliba. Arsenal negocjuje z kolejną gwiazdą

Arsenal jest o krok od przedłużenia umowy z Williamem Salibą do 30 czerwca 2030 roku. Kanonierzy w międzyczasie pracują również nad nowym kontraktem innego gwiazdora, Bukayo Saki - podaje Ben Jacobs z brytyjskiego portalu GiveMeSport.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Arsenalu

Bukayo Saka otrzyma ofertę nowego kontraktu

W czwartkowe popołudnie media sportowe obiegła wiadomość, że William Saliba podjął decyzję dotyczącą swojej przyszłości. Zgodnie z przytoczonymi informacjami francuski obrońca lada moment przedłuży kontrakt z Arsenalem aż do 30 czerwca 2030 roku. To niezwykle istotny ruch londyńskiego klubu – dzięki niemu uda się odeprzeć zainteresowanie europejskich gigantów, którzy bacznie obserwowali poczynania 24-letniego defensora. Saliba w krótkim czasie wyrósł na lidera formacji obronnej ekipy Kanonierów, stając się jednym z najważniejszych piłkarzy w projekcie Mikela Artety.

Działacze Arsenalu nie zamierzają jednak spocząć na laurach i już rozpoczęli kolejne negocjacje kontraktowe. Tym razem ich priorytetem jest przedłużenie umowy z Bukayo Saką, czyli kluczowym zawodnikiem linii ataku drużyny The Gunners. Jak informuje Ben Jacobs z portalu „GiveMeSport”, rozmowy między stronami przebiegają sprawnie, więc błyskawicznie powinny zakończyć się pełnym porozumieniem. Obecnie 24-letni skrzydłowy jest związany z angielskim klubem do połowy 2027 roku, lecz na Emirates Stadium chcą jak najszybciej zagwarantować sobie usługi swojego wychowanka na znacznie dłużej.

Bukayo Saka od najmłodszych lat należał do grona największych diamentów akademii Arsenalu. W 2018 roku w wieku zaledwie 17 lat zadebiutował w pierwszej drużynie i szybko wywalczył sobie stałe miejsce w podstawowym składzie londyńskiego potentata. Aktualnie jest jednym z liderów zespołu, imponując ponadprzeciętną szybkością czy świetnym dryblingiem. Jego rozwój został doceniony również na szczeblu reprezentacyjnym – regularnie występuje w barwach drużyny narodowej, docierając z Anglią do finału Euro 2020. Saka jest uważany za czołowego skrzydłowego młodego pokolenia w Europie.