Saliba kuszony przez Real Madryt. Zdecydował i podpisze kontrakt

William Saliba w ostatnich miesiącach trafił na listę życzeń Realu Madryt. Środkowy obrońca podjął decyzję o przyszłości i podpisze nowy kontrakt z Arsenalem - informuje The Athletic.

William Saliba wybrał między Realem Madryt a Arsenalem

William Saliba w ostatnich miesiącach znalazł się w kręgu zainteresowań Realu Madryt. Hiszpański gigant rozważał sprowadzenie francuskiego obrońcy, ale piłkarz zdecydował inaczej. Według The Athletic defensor podpisze nową umowę z Arsenalem i pozostanie w klubie z północnego Londynu.

Obecny kontrakt stopera obowiązywał do czerwca 2027 roku. Działacze Arsenalu od kilku miesięcy prowadzili rozmowy, chcąc zatrzymać swojego kluczowego gracza na dłużej. Sam zawodnik już wcześniej sugerował, że dobrze czuje się w drużynie Mikela Artety i marzy o wygrywaniu trofeów właśnie z Kanonierami. Ostatecznie porozumienie zostało osiągnięte i podpisanie dokumentów ma nastąpić w najbliższych dniach.

Francuz w ostatnich sezonach był jednym z fundamentów defensywy Arsenalu. Zagrał aż 51 spotkań w poprzednich rozgrywkach, a jego postawa pomogła klubowi w straceniu najmniejszej liczby bramek w Premier League. Dzięki niemu Kanonierzy po raz kolejny uplasowali się na drugim miejscu w tabeli oraz awansowali do półfinału Ligi Mistrzów.

Saliba trafił do Arsenalu w 2019 roku z Saint-Etienne, ale pierwsze lata spędził na wypożyczeniach do Nicei i Marsylii. Teraz jest nie tylko podstawowym piłkarzem Artety, ale też jednym z liderów zespołu. Podpisanie nowego kontraktu to ważny sygnał, że projekt sportowy Arsenalu nabiera stabilności.