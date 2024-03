Bruno Fernandes według wieści The Sun ustanowił klubowy rekord w Man Utd pod względem bramek zdobytych z rzutów karnych. Portugalczyk w sobotnim spotkaniu strzelił gola przeciwko Evertonowi z jedenastki.

Źródło: The Sun

fot. Imago / Martin Rickett Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Bruno Fernandes to etatowy wykonawca jedenastek w Manchesterze United

Portugalczyk w sobotę według The Sun pobił rekord pod względem trafień z jedenastki, należący do Ruuda Van Nistelrooya

29-latek jak na razie strzelił 29. goli z rzutów karnych

Bruno Fernandes z rekordem w Man Utd

Bruno Fernandes wystąpił w tym sezonie w 37 spotkaniach, notując w nich osiem trafień, w tym cztery w Premier League. Ostatnią bramkę reprezentant Portugalii zdobył w sobotnie popołudnie.

29-latek skierował piłkę do siatki po strzale z 11 metrów przeciwko Evertonowi. Według informacji The Sun żaden zawodnik nie zdobył więcej bramek dla Manchesteru United z rzutów karnych. Bruno Fernandes ma już 29. tego typu goli. Wcześniejszy rekord należał do Ruuda Van Nistelrooya. Holender miał 28. takich bramek.

Drużyna z OId Trafford wygrała sobotnią potyczkę z Evertonem (2:0). Drugie trafienie dla Czerwonych Diabłów zaliczył Marcus Rashford.

