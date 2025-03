Bernardo Silva zdecydował w sprawie przyszłości. Jasne zamiary

Bernardo Silva ma ważny kontrakt z Manchesterem City do 30 czerwca 2026 roku. Jak podaje brytyjski dziennik The Mirror, celem portugalskiego pomocnika będzie wypełnienie tej umowy. 30-latek występuje na Etihad Stadium od 2017 roku.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Bernardo Silva

Bernardo Silva chce wypełnić kontrakt z Manchesterem City

Kontrakt Bernardo Silvy z Manchesterem City obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku, co pod znakiem zapytania stawia przyszłość portugalskiego pomocnika. W poprzednich miesiącach pojawiały się plotki informujące o tym, że 30-latek będzie dążył do zmiany otoczenia i spróbowania nowego wyzwania. Doświadczony zawodnik był łączony z hiszpańską Barceloną oraz francuskim Paris Saint-Germain, a ponadto chrapkę na ściągnięcie mierzącego 173 centymetry piłkarza mają również ekipy z Arabii Saudyjskiej.

Tymczasem najnowsze wieści w sprawie aktualnej sytuacji 98-krotnego reprezentanta Portugalii ujawnił brytyjski dziennik “The Mirror”. Według wspomnianej gazety Bernardo Silva chce wypełnić swoją umowę z drużyną The Citizens, co oznacza pozostanie słynnego zawodnika w zespole prowadzonym przez Pepa Guardiolę w sezonie 2025/2026. To zaskakujące doniesienia, biorąc pod uwagę ostatnie informacje, łączące filigranowego pomocnika z przeprowadzką do klubów z La Ligi, Ligue 1 oraz Saudi Professional League.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Portugalski gwiazdor z powodzeniem występuje w koszulce ekipy Obywateli od lipca 2017 roku, gdy przeprowadził się na Etihad Stadium za 50 milionów euro z AS Monaco. 30-latek był jednym z architektów największych sukcesów Manchesteru City, sześć razy sięgając po mistrzostwo Anglii, a także wygrywając pierwszą Ligę Mistrzów w historii angielskiego klubu. Bernardo Silva w barwach giganta z Wysp Brytyjskich rozegrał łącznie 394 mecze, zdobył 69 bramek i zaliczył tyle samo asyst. Jego wartość rynkowa wynosi 45 milionów euro.